La saison est lancée pour le ski nordique régional

Une évolution bien marquée

Hubert Droz fait partie des premières personnes à avoir voulu instaurer le ski nordique dans la région. Il est dans le domaine depuis environ quarante ans. Il est donc bien conscient de l’évolution de la discipline. Il a connu les premières années, lorsque c’était les motoneiges qui traçaient les pistes ou encore les skieurs les plus entrainés qui le faisaient le matin. Il a également vu l’évolution des différentes machines jusqu’à celles d’aujourd’hui qui coûtent entre 200 et 300'000 francs/pièce. Hubert Droz a aussi remarqué que la population a porté de plus en plus d’intérêt notamment pour le skating. Il s’agit surtout d’un phénomène de mode lié aux premières médailles de Dario Cologna. Or, maintenant, il observe que tous types de personnes s’essaient à ce sport que ce soit en style classique ou en skating même si cette dernière activité demande plus d’efforts et de technique. De plus en plus de famille débarquent également sur les pistes, que ce soit en ski nordique ou en raquette. /lge