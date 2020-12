Bienne soutient l'animation socioculturelle

La Ville de Bienne roule pour les associations actives dans le domaine des loisirs et des animations socioculturelles. Des contrats de prestations jusqu'en 2022 ont été approuvés par le Conseil municipal pour dix d'entre elles, annonce mercredi ce dernier. L'exécutif propose également d'accepter un crédit d'engagement spécialement pour le X-Project, un lieu qui offre un espace d'expérimentation, de découverte et de réalisation de projets et d'idées les plus diverses dans les domaines de l'art, du graphisme, de la musique et du sport. Depuis de nombreuses années, les associations concernées fournissent une contribution importante en faveur d’une ville favorable aux familles, aux enfants et aux jeunes et complètent de manière judicieuse l’offre de prestations de base propre à Bienne. /oza