Cap sur le solaire à Bienne

Le Conseil municipal de Bienne a approuvé un crédit d’engagement d’un montant de 79'000 francs pour la mise sur pied d’une coopérative solaire. L'objectif est de renforcer la production de courant d’origine solaire à Bienne en réunissant des investisseuses et investisseurs motivés et conscients des enjeux climatiques avec des propriétaires de toits appropriés et intéressés. Selon un communiqué diffusé mercredi par les autorités, l’ensemble de la population – aussi des locataires – ainsi que les entreprises biennoises doivent avoir à l’avenir la possibilité d’acquérir des parts sociales de la coopérative solaire et de devenir copropriétaires d’une installation solaire. Compte tenu de la décision du Conseil fédéral de sortir de l’énergie nucléaire, l’expansion de l’énergie solaire est déterminante pour approvisionner la population en courant électrique, estime l'exécutif biennois.





Par ailleurs, le Conseil municipal a validé un crédit de 57'000 francs destiné à des mesures de communication et de sensibilisation dans le domaine de la protection climatique. Cela doit permettre, entre autres, de continuer à financer la « Solarcup », de lancer des « Écoles de l'énergie », des « Journées événementielles sur le climat et l’énergie » pour les classes d’écoles et des ateliers de travail pour migrants et migrantes. /comm-oza