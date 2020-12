Des masques en tissu pour les écoles imériennes

Des masques écoresponsables pour les élèves de St-Imier. La Municipalité communique mercredi que conformément à la législation, tous les enseignants ainsi que les élèves du secondaire I doivent porter un masque pendant les cours. Les réserves de masques fournies par le Canton ont été bien entamées et dans un souci d’écoresponsabilité, l'équipe de direction de l'école secondaire, appuyée par la commission d’école, a mené une réflexion pour équiper tous les élèves et les enseignants de masques en tissu. Soucieux de proposer une protection répondant aux exigences de la Task Force Covid-19 du Conseil fédéral, le choix s’est finalement porté sur un masque conçu et produit à Bienne par l’entreprise kt Care.

La dépense est prise en charge par le Conseil municipal et sera répartie entre le compte spécial coronavirus de la commune et le budget courant de l’école.

Ainsi, depuis quelques jours, les élèves de l’école secondaire portent tous avec fierté ces nouveaux masques écoresponsables arborant le logo de leur établissement.

En soutenant cette initiative, la Municipalité espère apporter une réponse adaptée à la situation sanitaire et donner un signe clair contre le littering. Elle a du reste étendu le port du masque aux élèves des classes 7H et 8H de l’école primaire, qui en recevront également deux chacun. /lyg