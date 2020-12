Un Noël sans chorales

La radio Ponono

Du côté de la chorale Chœur à cœur de Valbirse, la directrice Mélanie Krebs a opté pour une idée totalement inédite. Elle a créé une sorte d’émission de radio filmée. Dans les grandes lignes, il s’agit d’une capsule vidéo qui dure environ quatre minutes. Elle se présente comme étant une présentatrice radio et parle de différents sujets qui touchent le monde de la chorale. Le but est de rendre le contenu quelque peu humoristique. Une fois le montage réalisé, il est envoyé à tous les choristes. C’est une façon pour elle de rester en lien avec eux. Une chose importante selon elle puisque « certaines personnes sont peut-être seules et plus à risque et c’est donc une période encore moins évidente ». /lge