Des consignes de sécurité strictes pour les domaines skiables bernois

Des consignes strictes pour pouvoir ouvrir les pistes de ski. À partir du 22 décembre 2020, les exploitants de domaines skiables auront besoin d’une autorisation délivrée par la préfecture de leur région indique jeudi le gouvernement bernois dans un communiqué. Elle sera accordée à condition qu’un plan de protection suffisant soit présenté et que la situation épidémiologique liée au coronavirus, la charge du dispositif de traçage des contacts et du système de santé ainsi que les capacités de test, d’isolement et de transport le permettent.

A noter encore que le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil bernois d’allouer un crédit de 1,07 millions de francs afin de soutenir les destinations touristiques et de compenser une partie des pertes prévisibles sur la taxe d’hébergement en 2021. /sbo