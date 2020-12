Du biogaz local pour ESB

Du biogaz local à Bienne. La production d’ARA Région de Bienne sera préparé et injecté à l’avenir dans le réseau d’Energie Service Bienne indique un communiqué jeudi. Les deux entreprises ont conclu un contrat à long terme dans ce but. ESB précise encore que le biogaz est une énergie renouvelable et faible en émissions. Ses principaux avantages sont sa bonne capacité de stockage et sa flexibilité d’utilisation pour diverses formes d’énergie. /sbo