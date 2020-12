Le législatif imérien clôt 2020 sans heurt

Le Conseil de ville de St-Imier a bouclé jeudi soir l’année 2020 par une séance lisse et unanime. Tous les points à l’ordre du jour ont été approuvés sans générer de discussion. Les élus ont accepté de renouveler le contrat qui lie la commune imérienne au Parc Chasseral pour les dix prochaines années via un crédit d’engagement à hauteur de 4 francs par habitant. D’autres enveloppes soumises au parlement local ont également passé la rampe sans encombre.





Des fonds pour les archives

Les conseillers de ville ont tout d’abord accepté d’approuver un crédit-cadre d’un peu moins de 302'000 francs pour la renonciation par la bourgeoisie et par la municipalité de St-Imier aux locaux cantonaux mis à leur disposition au sein du bâtiment du Ceff Santé-Social. L’établissement de formation a en effet besoin d’espaces supplémentaires pour répondre à la hausse des effectifs. Les arrangements proposés, notamment pour reloger la bourgeoisie, ont été approuvés à l’unanimité. Le compromis prévoit un crédit d’engagement de 205'000 francs pour le rachat par le canton des servitudes foncières de la municipalité (dont 155'000 francs seront reversés à la commune bourgeoise et 50'000 francs au projet d’agrandissement des locaux de conservation d’archives du Centre de recherche et de documentation du Jura bernois).

Les élus ont aussi donné leur approbation pour débloquer la somme de 350'000 francs afin de soutenir l’agrandissement des locaux de conservation d’archives du Centre de recherche et de documentation du Jura bernois. Sur cette enveloppe, 150'000 francs se présentent sous la forme d’une subvention unique à fonds perdus et 200'000 francs comme paiement anticipé du loyer.





Départ et nominations au législatif

Le Conseil de ville de St-Imier a pris congé jeudi soir de l’un de ses membres de longue date: Vincent Brahier. L’élu PLR quitte le législatif après un mandat de 14 ans. Le chef de la voirie de la commune a tiré sans révérence en toute humilité. Il a reconnu toutefois que fermer ce chapitre ne le laissait pas indifférent :