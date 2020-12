Les 56es Journées de Soleure mettront les femmes à l’honneur

Les pionnières du cinéma à l’honneur à Soleure. Le festival du film soleurois a annoncé jeudi que le programme spécial « Histoires du cinéma suisse » sera dédié à sept réalisatrices dont la citoyenne de Grandval, Lucienne Lanaz. Le festival qui se déroulera en ligne entre le 20 et le 27 janvier 2021 proposera notamment aux internautes de revoir l’œuvre collective « Cinéjournal au féminin » sorti en 1980 et qui a notamment été signé par Lucienne Lanaz en qualité de coréalisatrice et de productrice. Au total, dix films seront proposés. /sbo