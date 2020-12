La Source des Romains de Bienne mise en valeur

La Source des Romains à Bienne sera davantage mise en valeur : les autorités ont décidé de placer des panneaux d'affichage afin d'expliquer l'histoire de ce lieu, situé près de la station du funiculaire d'Evilard en vieille ville.



Cette source a été à l’origine du développement urbain et a alimenté la population en eau potable durant des siècles, explique la direction des travaux publics dans un communiqué. En outre, sa position élevée sur la colline garantissait aussi une protection contre les crues. Elle offrait ainsi des conditions de vie idéales et a été déterminante pour la naissance de la vieille ville. Ce n’est que suite à la construction des premiers ouvrages de captage d’eau que la source est devenue superflue. Elle a été coupée du réseau biennois en 1991 seulement. En début d’année, la ville de Bienne a transféré l’utilisation de l’eau et du réseau de conduites correspondant à la Coopérative de propriétaires de la Source des Romains. Avec l’eau de cette source historique, les membres de cette coopérative alimentent les fontaines et les bassins de leurs jardins privés. /comm-cbe