Moutier, commune la plus attractive

Moutier reste la commune la plus attractive du Jura bernois. L’Union du commerce et de l’industrie du canton de Berne (UCI) a présenté vendredi son nouveau classement, qui se veut un outil comparatif et de promotion. Quinze communes de la région ont été jugés sur plusieurs critères comme la fiscalité, les transports publics, l’aménagement du territoire ou encore la qualité de vie. Moutier remporte la palme pour la sixième fois en cinq édition de ce classement publié tous les 4 ans. Saint-Imier et Sonceboz-Sombeval suivent sur le podium. Pour le maire prévôtois Marcel Winisoerfer, c’est une belle reconnaissance pour les autorités mais aussi pour le personnel de la Municipalité. Il l’assure, ce classement est véritablement pris en considération :