Le PLR de St-Imier inquiet pour les piétons

Le PLR de St-Imier s’inquiète pour la sécurité des piétons. Des craintes qui sont alimentées par les nouvelles règles de circulation qui entreront en vigueur le 1er janvier, et notamment l’autorisation pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans de rouler à vélo sur les trottoirs. Le PLR évoque dans un communiqué diffusé dimanche un certain potentiel de conflit, déjà que l’espace est utilisé par des trottinettes, skateboards et autres. Dans une interpellation au Conseil de ville, il demande que soit créé ar la police un concept d’information destiné aux parents et qu'une prévention active soit organisée sur le terrain. /comm-oza