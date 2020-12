Par les urnes plutôt qu'en assemblée

Deux communes du Jura bernois ont activé ce dimanche la possibilité de remplacer leurs assemblées communales par des votations aux urnes. Il s'agit de Péry-La Heutte et de Grandval. Ce dispositif spécial mis en place par les préfectures du canton de Berne est valable jusqu'à fin janvier. L'objectif est d'éviter les rassemblements alors que la pandémie fait rage, et aussi de permettre à tous les citoyens, notamment ceux à risque, de faire valoir leurs droits. Tant à Grandval qu'à Péry-La Heutte, l'expérience a été une réussite, et même au-delà des attentes. Dans chacune des communes, près de 30% de participation a été enregistrée, alors que les assemblées réunissent d'ordinaire environ 5% des citoyennes et citoyens.







Démocrate gagnante



« C’est une très grande satisfaction, et tout cela doit nous faire réfléchir. Un tel score est meilleur pour l’expression de la démocratie, il permet aussi de légitimer le travail des autorités en cas d’acceptation, ou alors d’amener une véritable remise en question en cas de refus d’un objet », a réagi dimanche le maire de Péry-La Heutte Claude Nussbaumer. Alors que l’écrasante majorité des communes souffre d’un manque de participation lors des séances législatives, l’idée de les remplacer pour de bon par des votes aux urnes pourrait être étudiée selon lui. Même constat à Grandval, ou 80 des 260 ayants droit ont glissé leur bulletin. « La question mérite en effet d’être posée. Je m’interroge simplement sur les cas de refus. Comment savoir pourquoi un objet n’a pas été soutenu par les citoyens ? », soulève le maire Ian Laubscher. Le débat est ouvert.







Budgets acceptés

A propos des votations dans les deux communes, les citoyens de Péry-La Heutte ont largement acceptés tous les objets. Ils se prononçaient sur le budget 2021, sur la création d’un poste de travailleuse ou travailleur social en milieu scolaire en collaboration avec les autres membres du cercle scolaire, ainsi que sur le renouvellement du contrat qui lie la commune au Parc Chasseral pour la période 2022-2031.

A Grandval aussi, tous les objets ont été acceptés. Il s'agissait notamment des budgets de la commune et du syndicat scolaire. /oza