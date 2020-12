Un an de budget pour les Cartons

Les nouvelles sont rassurantes du côté des Cartons du Cœur. La section Jura bernois avait lancé cet automne un appel à l’aide. L’augmentation des demandes et le recul des dons menaçaient son avenir. Force est de constater que l’appel a été entendu, et même plus que cela puisque c’est une année de budget qui est tombée dans l’escarcelle grâce à de généreux donateurs du Jura bernois mais aussi du canton du Jura. Le montant total représente 80'000 francs. Une magnifique surprise pour le président des Cartons du Cœur Jura bernois Claude Nussbaumer, qui n'a pas manqué de remercier chaleureusement celles et ceux qui ont volé au secours de son association :