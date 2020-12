Le pont de St-Jean sera assaini

Le pont de St-Jean fait peau neuve. L’ouvrage qui enjambe la Thielle, entre Le Landeron et Erlach, va être complètement assaini. Le Conseil d’Etat neuchâtelois a validé la semaine dernière une demande de crédit de 2,5 millions de francs. Le coût des travaux est assumé à parts égales par les cantons de Berne et de Neuchâtel. Le chantier débutera en 2022, sous la direction de l’Office des ponts et chaussées du Canton de Berne. Une voie mixte pour les piétons et cyclistes sera aussi aménagée. Des assainissements devenus indispensables pour ce pont qui date des années soixante, selon le Conseiller d’état neuchâtelois en charge de l’environnement, Laurent Favre: