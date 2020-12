La piscine du Sahligut sera rénovée

Un large « oui » pour rénover la piscine du Sahligut à Bienne. Le Conseil de ville a accepté un crédit de 4,46 millions de francs mercredi. Le bassin est utilisé en majorité par les écoles : l’apprentissage de la natation fait partie du Plan d’étude romand et du Lehrplan 21. Il avait urgemment besoin d’être assaini puisque construit à la fin des années 60. A la tribune, les élus n’ont pas manqué de souligner le coût élevé de ces rénovations, entièrement à la charge de la ville. Le directeur de la formation Cédric Némitz a précisé que les infrastructures scolaires doivent être financées par les communes : « elles assument une grosse partie de l’instruction publique par ce biais », a-t-il précisé. La nécessité de conserver la piscine du Sahligut, et donc de la rénover a été rappelée à plusieurs reprises durant les débats. En dehors de celui-ci, la ville de Bienne ne dispose que du bassin du Palais des Congrès. La surface totale des piscines à disposition est d’ailleurs inférieure de 40% aux exigences de l’Office fédéral du sport (OFSPO). Les parlementaires ont donc plebiscité ces travaux, par 47 oui, 0 non et 5 abstentions. Un résultat qui satisfait Barbara Schwickert, la directrice des travaux publics :