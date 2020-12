Nouveau contrat de prestations avec la ferme de Falbringen

Le Conseil municipal a approuvé mercredi un crédit de plus de 240'000 francs. Celui-ci permettra la poursuite de la collaboration pédagogique avec la ferme sous la forme d’un contrat de prestations pour la période 2021 à 2024 précise-t-il dans un communiqué mercredi. Dans le but de familiariser les enfants au monde agricole, la ferme de Falbringen dispense aux élèves de Bienne des leçons d'initiation qui allient théorie et pratique. /sbo