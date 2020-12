Un snowbus fera la navette entre St-Imier et Les Savagnières

Les bus circuleront à nouveau entre St-Imier et Les Savagnières dès le 19 décembre. Les autorités imériennes ont annoncé mercredi leur plan de desserte pour la station de ski pour cette saison hivernale. Aucun bus n’a circulé depuis le 13 décembre, car le contrat qui liait la commune de St-Imier, qui finance seule cette liaison, et les Chemins de fer du Jura courait jusqu’au 12 décembre. Est-ce que cette semaine de battement était une erreur ou une manière de montrer qu’il y a un problème ? Question posée à Marcel Gilomen, conseiller municipal imérien en charge de l’urbanisme et de la mobilité.