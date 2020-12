Une maison victime des flammes à Court

Une maison a été la proie des flammes à Court. La police cantonale bernoise indique dans un communiqué mercredi que selon les connaissances actuelles, un défaut technique sur un appareil électroménager serait à l’origine du sinistre. L’alarme a été donnée peu avant 17h45 mardi. Les pompiers du CSP Montoz et du CRISM Moutier ont rapidement maîtrisé le feu. Un homme qui se trouvait dans le bâtiment a pu sortir par ses propres moyens. Il a été examiné sur place par des ambulanciers pour une suspicion d’intoxication au monoxyde de carbone. Les dommages matériels sont estimés à plus de 100'000 francs. La maison n’est plus habitable. Une solution d’hébergement pour les habitants a été organisée en privé. A noter que le trafic ferroviaire a dû être interrompu pendant plusieurs heures, la maison se trouvant proche des voies ferrées. /sbo