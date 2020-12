Une subvention pour le sentier Dürrenmatt

Le Conseil-exécutif accorde un montant de 29'500 francs, prélevé sur le Fonds de loterie, à la société simple Angebotsentwicklung Tourismus Biel Seeland Jura bernois (AETBSJB) pour la réalisation du sentier thématique « À la rencontre de Friedrich Dürrenmatt – Un univers de mots et de couleurs », à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de l’écrivain. Le parcours bilingue doit voir le jour en 2021 entre Prêles et Gléresse. Il sera constitué de treize stations ludiques et didactiques présentant à chaque fois une facette différente de ce personnage d’importance nationale. /comm-oza