La rénovation du tunnel du Weissenstein reportée

Le tunnel du Weissenstein devra patienter pour être rénové. Situé sur la ligne ferroviaire entre Moutier et Soleure, le tunnel devait subir des travaux en juin 2021. Cependant, une procédure de recours contre l’adjudication des travaux de rénovation n’a pas encore pu être réglée. Le chantier ne pourra donc pas débuter à la date prévue, indiquent vendredi les BLS. La compagnie ferroviaire avait déjà organisé des services de remplacement en vue des 18 mois de fermeture de la ligne causée par les travaux. Elle doit désormais revoir sa planification.

Au total, deux recours avaient été déposés contre l’adjudication des travaux à la société Implenia Suisse en septembre dernier. Le projet couvre la rénovation du tunnel du Weissenstein, des gares d’Oberdorf et de Gänsbrunnen, des voies et des caténaires de la ligne entre Moutier et Soleure. L’ensemble du programme se voit ainsi retardé. Aucune nouvelle date sur le début des travaux n’a été communiquée. /comm-nmy