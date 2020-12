Premier bilan pour le Parc du Doubs

Dans trois autres domaines en revanche, les objectifs ont été pleinement atteints : plusieurs projets ont été menés en faveur de la biodiversité, de même que dans le domaine du tourisme : la visibilité et l’attractivité de la région ont été renforcées. La sensibilisation à l’environnement auprès du public a également été développée, notamment grâce à des projets menés auprès des écoliers.







Recommandations au PNRD, mais pas seulement

Pour pallier aux lacunes, les auteurs de l’étude ont fait une série de recommandations aux responsables du parc : elles portent sur une meilleure définition des rôles et des objectifs des différents partenaires, mais aussi sur l’élaboration de projets concrets et visibles, qui puissent générer de la plus-value. La mise en place de collaborations stratégiques avec d’autres acteurs régionaux est également conseillée au PNRD. Mais les communes et cantons sont aussi visés par ces recommandations : il leur est suggéré de fournir au Parc de bonnes conditions cadre, d’intégrer davantage ses objectifs dans leur planification, et de chercher la collaboration de manière plus active.





Implication des communes cruciale

Ce dernier point, justement, a fait l’objet de débats parmi les communes franc-montagnardes : celles-ci sont consultées tout au long du processus de renouvellement de la charte, mais ont fait part, fin novembre, d’un certain désintérêt, et ont dit ne pas voir suffisamment de résultats concrets.

D’après le vice-président du PNRD, Jacques-André Maire, inciter les communes à participer à l’élaboration de la charte est effectivement l’un des grands défis. Les responsables du parc ont rencontré les exécutifs, et restent à l’écoute, mais ils estiment également que les communes doivent s’engager, faire part de leurs attentes et amener des projets.





Calendrier bien rempli en 2021

Pour la suite du processus, 2021 sera une année cruciale. Des ateliers participatifs seront mis sur pied durant les premiers mois, puis la version finale de la nouvelle charte sera rédigée, en accord avec tous les partenaires. Le texte devra alors être approuvé par tous les législatifs à la fin de l’année, pour pouvoir être adopté par l’assemblée générale du parc, puis déposé à la Confédération en mars 2022. La crise sanitaire risque d’avoir un impact sur ce calendrier, mais l’Office fédéral de l’environnement pourra faire preuve d’un peu de souplesse. /nbe