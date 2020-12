Attention aux jeunes cyclistes sur les trottoirs !

Voix sans poids

Les deux organisations ont pourtant tenté de faire valoir leurs arguments auprès des instances fédérales, lors des discussions sur la modification de la LCR cet été. Le BPA souhaitait simplement conserver la loi actuelle, qui permet seulement aux enfants d’école enfantine de circuler à vélo sur les trottoirs, ou alors de fixer la limite d’âge à 8 ans. En vain. La FSA n’a pas eu plus de succès. « La voix des aveugles et malvoyants n’a pas eu suffisamment de poids », estime Esther Garo.







Solution : prévention

Ce changement de loi a également fait réagir sur le plan politique. A St-Imier, le PLR a déposé une interpellation au Conseil de ville imérien le 10 décembre dernier. A Bienne, c’est le PS qui a interpellé les autorités lors de la séance parlementaire des 16 et 17 décembre. Tant le BPA que la FSA comptent désormais sur les cantons et les communes pour sensibiliser les enfants, et leurs parents. Jérôme Tudela, de la police cantonale bernoise, s’occupe justement de la prévention dans les écoles francophones de Bienne. Selon lui, la cohabitation entre piéton et jeunes cyclistes est possible, à condition que les deux-roues jouent le jeu. En dehors des recommandations habituelles pour les cyclistes (catadioptres, casque, etc.), il recommande surtout aux enfants d’adapter leur vitesse lorsqu’ils circulent sur le trottoir :