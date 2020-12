Baisse du prix du gaz à Bienne

Energie Service Bienne (ESB) baisse le prix du gaz au 1er janvier 2021. L'économie réalisée par les ménages sera de 0,45 ct./kWh, soit environ 43 francs sur toute l'année pour un ménage moyen. ESB achète son gaz à la société Gasverbund Mittelland AG. En raison de l'évolution des marchés internationaux de l'énergie, l'énergie achetée directement sur le marché de gros aux conditions du marché a pu être acquise à un prix plus avantageux, annonce le fournisseur mardi.







Protection du climat

L'objectif de la ville de Bienne est d'atteindre la neutralité climatique sur son territoire d'ici 2050 et de mettre ainsi en œuvre l'Accord de Paris sur le climat. Afin de financer des mesures écologiques qui vont au-delà des réglementations légales et des exigences officielles, le règlement climatique de la ville de Bienne prévoit la création d'un financement spécial. Il sera alimenté par les recettes d'une redevance de 0.2 centime par kilowattheure sur l'achat d’énergie provenant de gaz non renouvelable. La taxe de base et le prix de la puissance demeurent inchangés. /comm-cbe