Charte pour l'égalité salariale à Tramelan

Tramelan a signé la Charte pour l'égalité salariale, annoncent les autorités mardi. Cette idée découle d'un postulat déposé par les conseillers généraux Audrey Châtelain (Parti socialiste), Vital Gerber (Groupe Débat) et Valérie Oppliger (Parti évangélique), et accepté à l'unanimité l'été dernier. Tramelan rejoint donc Bienne, Moutier ou encore Delémont, et est devenue la 100e commune à signer la Charte.



Lancée par la Confédération dans l’idée que « les pouvoirs publics jouent un rôle d’exemple dans la promotion de l’égalité salariale », ce document engage à sensibiliser à la Loi fédérale sur l’égalité entre les femmes et les hommes, à encourager et faire respecter l’égalité salariale, tout comme à réaliser des analyses régulières de cette égalité au sein de l’administration publique.



/comm-cbe