Le Prix de la culture de la Ville de Bienne 2020 revient à Psycho’n’odds

L’association Terrain Gurzelen également récompensée

De son côté, Terrain Gurzelen a reçu une « Distinction pour mérites exceptionnels dans le domaine de la culture ». Née d’une initiative multidisciplinaire, l’association fait la part belle à une multitude de domaines artistiques, culturels et sportifs. Terrain Gurzelen est située dans l’ancien stade du FC Bienne depuis 2017. L’endroit est devenu une place d’expérimentation artistique où de nombreux projets destinés à la jeunesse et aux habitants issus des migrations ont vu le jour. Une web radio, un cinéma open air, des spectacles de cirque et de théâtre ont notamment été mis sur pied.

En raison des restrictions sanitaires, la cérémonie publique de remise des prix n'a pas pu avoir lieu.





La vidéo de présentation de Terrain Gurzelen :