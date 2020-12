Le SIAMS 2021 sous forme spéciale

Le SIAMS reviendra le 5 mai 2021, toujours sous une forme spéciale en raison de la pandémie. Le salon de la microtechnique de Moutier se déroulera à l’occasion d’une journée de conférences autour des tendances du futur dans l’industrie de la microtechnique et des solutions proposées par les exposants de SIAMS, qui l’ont décidé à l’issue d’une large consultation des organisateurs. Avec le report puis l’annulation de SIAMS en 2020, les organisateurs et les exposants se sont concertés et mis au travail pour trouver des solutions alternatives qui, bien qu’elles ne remplacent pas une vraie exposition, permettent aux exposants de continuer d’être très présents dans le « monde de la microtechnique de SIAMS », selon le communiqué publié mardi. La journée sera à vivre en direct au Forum de l’Arc sir les conditions le permettent, mais aussi de manière virtuelle. /lyg