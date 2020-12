Décision fin janvier pour les clubs bernois

Le dialogue se poursuit entre le canton de Berne et les clubs sportifs professionnels. Une table ronde a eu lieu la semaine dernière avec des représentants des clubs de football et de hockey sur glace évoluant dans les deux ligues supérieures. C'est ce qu'indique le gouvernement bernois mercredi dans un communiqué. Il y a été question de la situation épidémiologique et des défis auxquels sont confrontés actuellement les clubs sportifs, ainsi que du renforcement des aides destinées aux organisations professionnelles et semi-professionnelles approuvé début décembre par les Chambres fédérales. Les participants ont convenu de réévaluer la situation ensemble fin janvier. /comm-cbe