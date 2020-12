Une inauguration multiple pour le Théâtre du Jura

Le Théâtre du Jura lève un coin du voile sur son inauguration. L’institution en construction sur le site du Ticle, à Delémont, entamera ses activités l’an prochain. Le Théâtre du Jura prévoit non pas une inauguration unique mais multiple. Il a communiqué ce mercredi les premiers éléments. Le Théâtre du Jura engagera le mouvement en juin déjà avec le spectacle « Guggen Prose » de Laurence Maître et Félicien Donzé, alias LIA, qui sillonnera les routes du Jura et du Jura bernois. L’institution présentera ensuite sa première saison en mai et ouvrira sa billetterie. Le 25 septembre, les enfants seront à l’honneur avec un spectacle et des portes ouvertes réservés pour eux.

Autre rendez-vous à marquer d’une pierre blanche : le vendredi 8 octobre avec l’inauguration officielle qui sera précédée d’événements artistiques dans les gares de la région. Des portes ouvertes festives et participative suivront le lendemain.

La compagnie Extrapol menée par Laure Donzé et accompagnée du rappeur Sim’s présentera sa nouvelle pièce dès le 22 octobre. Il s’agira de la première coproduction issue du Théâtre du Jura.

Enfin, du 3 au 6 novembre, l’institution sera pleinement opérationnelle et proposera un grand spectacle populaire pour ouvrir sa saison avec toutes les places à 10 francs. /comm-fco