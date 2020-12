Une zone 30 qui fait vrombir

La limitation à 30 km/h instaurée l’été dernier à la route de Reuchenette à Bienne est partie pour durer. Le Conseil-exécutif se dit prêt à réévaluer la situation, il l’explique dans sa réponse à une motion déposée par plusieurs députés de Bienne et du Jura bernois. Mais il a aussi longuement justifié cette décision. Pour rappel, la nouvelle limitation est en place depuis juillet, elle est arrivée sans préavis, ce qui a provoqué une vague de colère et le lancement d’une pétition en ligne. Une motion avait aussi été déposée en septembre au Grand Conseil pour rétablir un régime à 50 km/h. D'aucuns évoquent une « limitation tracassière » qui « suscite l’indignation » et qui ne réglerait pas d'éventuels problèmes de sécurité, selon le texte.







Prévenir plutôt que guérir



Le Conseil-exécutif s'est donc prononcé récemment sur la motion. Il comprend que certains usagers de la route ressentent la limitation à 30 km/h comme une restriction. Sur la forme, il se dit prêt à évaluer une nouvelle fois les avantages et inconvénients de cette mesure et propose pour cela de faire appel à l’expertise du Bureau de prévention des accidents. Mais sur le fond, le Conseil-exécutif justifie la décision qui a été prise l’été dernier. La route de Reuchenette est souvent étroite, bordée de murs ou de falaises, ce qui représente un réel danger pour la mobilité douce et les piétons selon lui. Il fallait donc agir même si concrètement le nombre d’accidents n’est pas particulièrement marqué sur ce tronçon. Prévenir plutôt que guérir, c’est la logique du gouvernement. S’agissant des désagréments pratiques, les autorités rappellent que l’abaissement de la limitation rallonge la durée de trajet d’une minute à peine. Une limite à 30 km/h, c’est aussi moins de bruit pour les riverains dans cette zone à fort trafic, assurent les autorités.

Le Conseil-exécutif ouvre donc la porte aux motionnaires, mais il leur recommande de transformer leur intervention en postulat, une forme moins contraignante. Le Grand Conseil se prononcera lors d’une prochaine session. Mais la limitation à 30 km/h semble bien partie pour durer à la route de Reuchenette. /oza