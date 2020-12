Nez Rouge appelle à la prudence

D'habitude, le lendemain de Noël, l'Opération Nez Rouge publie les premières statistiques du nombre de personnes reconduites chez elles. Cette année, l'action n'a pas lieu en raison des mesures sanitaires. Toutefois, les responsables publient quelques conseils à l'intention des fêtards. Que ce soit à cause de l'alcool, de la fatigue ou encore des conditions météo, Nez Rouge recommande d'organiser au préalable son retour à la maison : les groupes de personnes qui se déplacent peuvent par exemple désigner un chauffeur qui s'occupera de rester sobre et en forme afin de ramener ses proches à la fin de la soirée. Il est aussi possible d'appeler un taxi ou de prendre les transports en commun, ou encore, simplement de dormir sur place. Plus d'informations ici. /comm-cbe