Tessa Grossniklaus est la nouvelle secrétaire générale de la CAJB

La Chambre d’agriculture du Jura bernois fait confiance à la jeunesse. Elle a récemment nommé Tessa Grossniklaus au poste de secrétaire générale. Âgée de 23 ans, elle est titulaire d’un CFC d’agricultrice et travaille sur l’exploitation familiale à Eschert. Tessa Grossniklaus entend s’engager pour défendre la profession et les familles paysannes de la région. Elle souhaite aussi rapprocher le consommateur de l’agriculteur : « Le fait d’être jeune me permet d’avoir un regard plus neuf de l’agriculture et de montrer que la profession évolue avec son temps », explique Tessa Grossniklaus.

Son premier défi consistera à faire campagne contre les initiatives « Pour une eau potable propre » et « Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse » qui seront soumises en votation au peuple suisse au mois de juin : « On ne peut pas se permettre de passer à des choses aussi extrêmes. La population doit se rendre compte que la Suisse est un pays exemplaire, comparé à ce qui se fait à l’étranger. Notre agriculture est un très bon compromis entre le respect de l’environnement, le bien-être animal, l’économie et la productivité », estime Tessa Grossniklaus.