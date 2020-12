La neige amène un peu de chaleur dans les cœurs

Une activité divertissante pour petits et grands

Les clients semblent satisfaits de cette année enneigée. Il s’agit d’un domaine skiable accessible à tous puisque les quatre installations conviennent bien aux apprentis skieurs. Les utilisateurs sont donc principalement des familles. De plus, cette année est particulière en raison de la crise liée au coronavirus et le fait de pouvoir faire une activité est important pour la population. La clientèle semble satisfaite de pouvoir se rendre sur les pistes pour profiter de la neige et de la nature à proximité de chez soi. /lge