Le pumptrack de La Neuveville se concrétise

Le premier coup de pioche a symboliquement été donné il y a une dizaine de jours après six ans de gestation et quelques obstacles administratifs : le pumptrack de La Neuveville pourra enfin voir le jour. Il sera érigé sur une surface de 900 mètres carrés, à l’est de zone sportive de Saint-Joux. Son inauguration est programmée en avril de l’an prochain. Ce projet a été initié par un groupe de privés séduits par cette activité destinée en priorité aux enfants. Pour rappel, le pumptrack est un circuit fermé asphalté qui comprend bosses et virages relevés. Il permet de développer son habilité avec tout ce qui roule, VTT, roller, BMX ou encore trottinette. Le coût de cette réalisation s’élève à 150'000 francs. Il sera couvert par des partenaires privés et un crédit de 40'000 francs alloué par la commune de La Neuveville, qui met également gratuitement le terrain à disposition. /mne