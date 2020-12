Un chouette bilan pour le sauvetage d'oiseaux

Cette année, les Suisses se sont montrés particulièrement sensible vis-à-vis de ces petites bêtes. Sûrement grâce au contexte inhabituel dans lequel nous vivons. Si bien que 2020 bat tous les records d’après un communiqué de la Station d’ornithologie suisse paru mardi. Ce sont au total 1'700 oiseaux blessés, affaiblis ou orphelins qui ont été déposés, soit 200 de plus qu’en 2019.

Le centre recueille et prend soins des volatiles blessés jusqu’à qu’ils soient prêts à regagner leur liberté. Parmi les patients malchanceux, il y avait surtout des moineaux domestiques, des merles et des martinets noirs. Il arrive souvent que les oisillons de cette dernière espèce se précipitent hors de leur nid à la recherche de fraîcheur pendant les chaudes journées d’été. Mais une des causes de blessure les plus fréquentes reste quand même les collisions avec une vitre ou une voiture.

A cette saison, les gazouillis et les pépiements ne se font pratiquement plus entendre. Néanmoins, la station ornithologique invite chacun et chacune à rester attentif car il reste encore des oiseaux blessés qui attendent d’être sauvés pour s’envoler vers la nouvelle année. /comm-ddc