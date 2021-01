Questions autour de la vignette

« Une situation antinomique ». Ce sont les termes utilisés par Hubert Droz, responsable de l'Espace Nordic Erguël et représentant pour la région Jura/Jura bernois au comité de Romandie ski de fond au sujet des vignettes. Tous les fondeurs doivent se munir d’une carte pour pouvoir accéder aux différentes installations de la région. Ces abonnements sont valables sur pratiquement tous les domaines skiables de Suisse romande. « Il y a une volonté de ne pas mettre de frontières aux sportifs. » Il est donc possible d’acheter sa vignette n’importe où et de se rendre dans les différents espaces nordiques. Cependant, certaines stations vont vendre nettement moins de vignettes que d’autres en raison de la situation géographique. Bien souvent, les espaces qui vendent le plus de cartes sont les endroits où il y a un enneigement moins important. Le problème actuellement, c’est que le chiffre d’affaires n’est pas redistribué de façon équitable. « Une partie est encaissée par Romandie ski de fond et l’autre par la station qui a vendu la carte ». Les inégalités sont donc bien présentes, selon Hubert Droz.