Des paires de socquettes contre le moral dans les chaussettes

Proposer de mettre de la couleur à ses pieds, c'est une manière pour l’artisane et l’artiste de combattre la déprime ambiante à leur échelle. « On a pris l’habitude de vivre avec un masque, mais ce n’est pas très drôle. Par contre, mettre ses chaussettes peut le devenir », sourit Christine Lab-Boillat. Avec leurs 250 paires de « Sock’n’roll », le but initial n’est pas de faire de l’argent. Mais si le projet prend, le duo se ferait une joie de développer la suite des histoires de leur personnage, encore sans nom, et de réchauffer davantage de pieds. Cela pourrait possiblement créer un nouveau petit marché, se disent-ils. Mais avec ce projet, Christine Lab-Boillat et Yves Hänggi souhaitent avant tout transmettre un message positif. Des commandent qui baissent d’un tiers ou des expositions et mandats annulés, ils ont connu cette année. Cela aurait pu leur mettre le moral dans les chaussettes... « Mais il faut se forcer à sourire, à rebondir, à voir les choses d'une autre optique, lance Christine Lab-Boillat. On a davantage de temps pour laisser libre-court au rire et à la créativité, on peut tenter des collaborations nouvelles. J’encourage tout le monde à se lancer dans des projets de ce type ! », conclut-elle. /cka