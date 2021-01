Faire le point sur sa carrière après 40 ans

Comment les plus de 40 ans se situent-ils dans le marché de l’emploi ?

Le canton de Berne participe dès cette année à l'offre « viamia ». Les personnes de cette tranche d’âge qui le souhaitent peuvent profiter d’entretiens gratuit avec un conseiller en orientation. Le but : analyser leur carrière et leurs perspectives, et si besoin, suivre des formations continues. Tout commence par un questionnaire qui va déterminer l'employabilité de la personne concernée, selon des critères généraux comme la motivation, la situation personnelle ou encore le réseautage. Des critères définis par des études internationales. Un entretien avec un conseiller en orientation à Bienne ou Tramelan permet de débriefer ce questionnaire, et de définir précisément les forces et les faiblesses du profil de la personne. Si nécessaire, elle sera aiguillée vers des formations continues.