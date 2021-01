La fermeture des restaurants pourrait être prolongée

Les restaurants, lieux culturels, fitness et centres de loisirs ne rouvriront pas avant fin février. Le Conseil fédéral propose aux cantons de prolonger les mesures pour contrer la nouvelle vague de coronavirus. Il prendra sa décision définitive dans une semaine.

Réuni mercredi en séance extraordinaire, le gouvernement a aussi levé la règle d'exemption pour les cantons où la situation est favorable. Dès samedi, les restaurants, lieux de culture, de sports et de loisirs auront porte close dans toute la Suisse. Il s'agit d'empêcher les achats et le tourisme gastronomique entre cantons et de mieux faire accepter les différentes mesures.

Les chiffres actuels ne reflètent pas la situation épidémiologique réelle, estime le Conseil fédéral. Le nombre de cas diminue, mais le nombre de tests effectués aussi. Une recrudescence de l'épidémie après les vacances ne peut être exclue et l'apparition de nouvelles variantes de virus plus contagieuses augmente la probabilité d'une recrudescence.