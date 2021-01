Pas tous égaux face aux Rois

Le roi sera masqué cette année. Le 6 janvier, l'Épiphanie permet en général aux boulangeries de combler le creux du mois de janvier en termes de chiffre d'affaire. RJB a fait le tour des boulangeries du Jura bernois, et a constaté que tous ne profitent pas de la fête des Rois de la même manière, dépendant surtout de la clientèle cible.





Entreprises moins présentes

A la boulangerie Bracelli à Malleray, on ne s’attend pas à un grand chiffre aujourd’hui. Le commerce compte d’habitude sur les écoles, qui sont encore en vacances en ce moment. Sinon, l’Épiphanie un mercredi peut rapporter surtout grâce aux entreprises : les employés sont nombreux à choisir la galette plutôt que les croissants, à partager avec leurs collègues. Mais cette année, le télétravail pèse sur les ventes, notamment à Moutier chez Schupisser. Le gérant s’attend à une baisse conséquente du nombre de couronnes vendues. Pour lui, la fête des Rois représente 4 à 5% des ventes du mois de janvier. Olivier Hofmann, de la boulangerie du même nom à Reconvilier, reconnaît lui aussi l’importance de cette fête pour le chiffre d’affaire : « c’est quand même le meilleur moment du mois de janvier, même si c’est incomparable avec d’autres fêtes ». Au Pain d'Or, à Tavannes, la portée est bien plus grande : « pour nous c’est la plus grosse journée de l’année », explique le patron Stéphane Pitussi. Pour Jean-François Leuenberger, qui gère plusieurs commerces dans le vallon de St-Imier, l'année 2021 s'approche d'un record : entre ses boutiques, il espère vendre 2'500 couronnes.







Nouveau souffle local

Ces ventes records font suite à une nouvelle considération des habitants de la région pour les petits commerces locaux, d'après Jean-François Leuenberger. Selon lui, en ce moment, les gens sont davantage à la maison et veulent se faire plaisir en fêtant les Rois en famille. Ils redécouvrent l'offre de proximité de cette manière, estime-t-il. Stéphanie Pitussi aussi l'a constaté : la pandémie a rapproché les villageois de leurs artisans. Lui aussi s'attend à une période bénéfique aux ventes. Si cette mode du local ne se ressent pas chez tous les artisans que nous avons contactés, ils sont unanime sur le fait qu'être considéré comme commerce « essentiel » a été salvateur pour le secteur de la boulangerie.





Couronne couronnée

Dans la plupart des étals de la région, les couronnes aux raisins secs côtoient les galettes à la frangipane. La première est traditionnelle et suisse, la seconde vient de France. Certains proposent même des variantes de la brioche helvétique sans raisins, ou avec du chocolat. Et question popularité, c'est bien la couronne qui se vend le mieux dans le Jura bernois. /cbe