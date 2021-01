Les skieurs jouent le jeu

La toute première partie de saison hivernale est désormais terminée, et ce n’est pas chaque année qu’il est possible de skier pendant les fêtes. A ce niveau, il y a donc déjà de quoi sourire même si la pandémie continue de sévir. Malgré les plans de protection mis en place, les adeptes de glisse profitent à fond des conditions offertes par les stations régionales. Et l'écrasante majorité d'entre eux respecte scrupuleusement les mesures, notamment le port du masque, ce qui réjouit le responsable d'exploitation des téléskis des Prés d'Orvin, Jean-Marc Auroi :