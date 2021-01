Pas de sourdine pour la Musique des jeunes de Bienne

L’année écoulée a été compliqué pour la Musique des jeunes de Bienne. L’institution, qui offre aux 8-25 ans la possibilité d’apprendre et de pratiquer un instrument ou de chanter, a dû revoir sa façon de faire en 2020. Les cours en présentiel ont été remplacés par des leçons à distance, les chorales se sont tues, le camp musical et les concerts ont été annulés. Pour autant, cette situation inconfortable n’a pas décimé les effectifs. Les mélomanes ont gardé leur motivation assure le président. L’association a tout de même lancé une campagne de recrutement pour regarnir notamment sa section rythmique et apporter du sang neuf au sein du comité. Par ailleurs, la Ville de Bienne a reconduit le mois dernier son mandat de prestation. Un signal fort pour Mohamed Hamdaoui, le président de la structure musicale :