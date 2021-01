Succès des inscriptions à la vaccination dans le canton de Berne

Les inscriptions à la vaccination font un carton dans le canton de Berne. Elles ont débuté vendredi matin. A 06h00, il y avait déjà plus de 4000 inscriptions, un chiffre qui s'élevait à 40'000 en milieu d'après-midi, a précisé la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration.

A l'heure actuelle, seules les personnes de plus de 75 ans peuvent s'inscrire afin d'obtenir un rendez-vous dans l'un des neuf centres de vaccination pour la première et la deuxième injection. Le canton de Berne pourra proposer de nouveaux rendez-vous dès qu'un autre vaccin sera disponible et autorisé. /comm-lge