Le lanceur d’alertes des cours d’eau à l’honneur

Un petit animal discret mis en lumière. Le gammare des ruisseaux est une sorte de petit crustacé qui vit principalement dans les ruisseaux. On en trouve dans presque tous les cantons Suisses. Pro Natura a décidé d’en faire son animal de l’année 2021. « C'est aussi une manière de mettre en avant un animal méconnu, explique Leo Richard, chargé de communication chez Pro Natura et spécialiste de la biodiversité des cours d’eau. C'est extrêmement important. Et cet animal méconnnu est assez facilement observable. Il suffit souvent de retourner un caillou délicatement dans un ruisseau pour l'observer. » En faire l'animal de l'année permet aussi à Pro Natura d'attirer l'attention sur son milieu naturel, grande source de biodiversité et l'importance de le préserver.





Lanceur d'alertes des cours d'eau

Le petit crustacé est sensible à son environnement. A tel point qu’il est considéré comme un lanceur d’alertes par les spécialistes :