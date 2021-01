Échange de joueurs entre le HC Bienne et le HC Davos

Échange de joueurs entre Davos et Bienne : Valentin Nussbaumer et David Ullström quittent le HC Bienne dès maintenant. Tous deux iront rejoindre les rangs de l'équipe des Grisons. Les deux attaquants davosiens Luca Hischier et Perttu Lindgren (FIN) viennent quant à eux renforcer les rangs biennois. Luca Hischier a signé au HC Bienne jusqu’au 30 avril 2024. /comm-cbe