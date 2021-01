La gestion de ses déchets au bout des doigts

Jusqu’à présent, on devait se fier à un petit fascicule pour ne pas se tromper de jour de ramassage des poubelles. Depuis l’année dernière, on peut aussi trouver toutes ces informations sur une application et un site internet. Près de 65'000 personnes ont déjà téléchargé cet outil sur leur smartphone. Il a été développé par la société de La Chaux-de-Fonds Vadec, qui s’occupe de la gestion des déchets au niveau de l’Arc jurassien, ainsi que du canton de Fribourg. L’ensemble des communes du Jura et de Jura bernois, ainsi qu’une trentaine du canton de Neuchâtel ont pris ce virage numérique, qui répond à une véritable demande du citoyen. Comme le relève Roméo Verguet, assistant de communication chez Vadec, tous les jours, des personnes appellent pour poser des questions sur les moyens de se débarrasser de certains déchets.

Sur l’application, hormis les informations sur les horaires d’ouverture de la déchetterie, les jours de ramassage, les collectes pour des objets spécifiques, certaines communes ont choisi d’offrir aussi à leur concitoyen une interface supplémentaire permettant de localiser la présence de déchets sauvages. Le promeneur peut dès lors lui-même agir pour lutter contre le « littering ». /ncp