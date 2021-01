Voiture sur le toit à Péry

Une voiture a terminé sa course sur le toit lundi matin sur l’A16 à la hauteur de Péry. Le conducteur circulait en direction de Tavannes peu après 7h. Il a heurté la glissière de sécurité ainsi qu’un candélabre peu avant le pont et a fini sur le toit après un tonneau, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. L’homme souffre de blessures légères, il a pu sortir seul du véhicule et a été transporté en ambulance à l’hôpital. La circulation sur l’A16 a été bloquée plusieurs heures. /comm-oza