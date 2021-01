Le papier mais pas les livres

Une nouvelle période d’incertitude s’ouvre pour les commerces locaux. Dès lundi, les magasins vendant des biens non essentiels devront fermer leurs portes dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Des exceptions sont toutefois prévues et cela constitue parfois un casse-tête. A titre d’exemple, les papeteries peuvent rester ouvertes, mais pas les librairies. A Tavannes, la propriétaire et gérante de la librairie-papeterie du Pierre-Pertuis devra donc empêcher l’accès des clients aux rayons des livres. Danielle Brügger trouve cette décision incompréhensible et explique comment elle appréhende cette période :