Les procédures avancent pour le X-Project. Le centre culturel biennois a déposé un permis de construire pour déménager au Chemin de la Course 62 et selon la Préfecture de Bienne, aucune opposition n’a été déposée au délai du 8 janvier. Le X-Project peut donc continuer ses démarches de démolition, reconstruction et aménagement. /lyg