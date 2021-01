Le Non Filtré tient son héros

Il a quitté sa forêt de Sherwood pour venir dérober des bouteilles de Non Filtré. RobinTuBois va sillonner le canton de Neuchâtel et une partie du Jura bernois et Jura pour dissimuler des bouteilles du millésime 2020. Cette chasse au trésor géante est le fruit de l'imagination de Neuchâtel Vins et Terroir.

En raison du coronavirus, il n’y aura pas de dégustation du Non Filtré au Péristyle de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel et aux Anciens abattoirs à La Chaux-de-Fonds durant le mois de janvier. Cette chasse au trésor est donc lancée pour promouvoir le produit, malgré cette annulation.





Plus de 60 bouteilles dissimulées

Dans les faits, deux bouteilles de chaque cave participante seront dissimulées entre les 20 et 24 janvier partout dans la région. Pour les retrouver, les participants devront trouver la solution à plusieurs questions posées via une application pour smartphone. Les premières énigmes seront dévoilées dès le mercredi 20 janvier.

En tout, ce sont 64 topines qui seront disséminées dans la région.En plus de la chasse aux bouteilles, les autres énigmes permettront de gagner des prix d’une valeur totale de 15'000 francs. /jha